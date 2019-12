BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ön muhasebe kursu yoğun ilgi görüyor. Kursa katılanlar başarıyla tamamlayıp belge aldıklarında rahat iş bulabiliyor. 357 saat süren kursa 30 kişi katılıyor. Kontenjan her kurs açıldığında doluyor. Muhasebe Finans Öğretmeni Cansu Uçar Maraşlıoğlu, "Burada işi öğretiyoruz. Teoride ve pratikte her anlamda her işi öğretiyoruz. Örnekler çözüyoruz" dedi.