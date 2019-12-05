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Travel Turkey kapılarını açıyor

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Travel Turkey İzmir kapılarını açıyor
TURİZM sektörünü her mevsim canlı tutan Travel Turkey İzmir Fuarı, bugün kapılarını 13'üncü kez açacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenen fuar, 2020 turizmine katkı sağlayacak. Geliştirdiği konseptler ile turizm sektöründeki ihtiyaçlarına cevap veren fuarda bu yıl son yıllarda yoğun talep gören "Alternatif Turizm" ile ilgili özel bir konsept oluşturulacak. Kitlesel ve sosyal-kültürel turizme yeni bir bakış açısı getiren, bireysel tüketimin ön planda olduğu, turistik destinasyonların spesifik bir takım özelliklerinden dolayı tercih edilen Alternatif Turizm, fuara yeni bir bakış açısı getirecek. Geçen yıl fuarda seyahat teknoloji firmalarının katılımıyla ilk defa oluşturulan ve büyük ilgi gören "ttitech" Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü de bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapacak.
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Travel Turkey İzmir kapılarını açıyor
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