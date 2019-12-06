13. Travel Turkey İzmir Fuarı açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, 13. kez kapılarını açtı. 46 ülkeden sektör temsilcilerinin kente gelerek, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Turizm sektörüne katkı sağlamayı hedefleyen fuarın açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Ünal Üstel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda davetli katıldı.Dünyayı İzmir'de buluşturacak fuarın açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Onur Gözet, "Türkiye 2018 yılında 39.4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Buna yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da katarsak, toplamda 46 milyon ziyaretçi ağırlamış bulunuyoruz. Bu yılın ilk on ayında da yüzde 14.47 artış ile 41 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırladık. Bakanlık olarak 46 ülkede dijital reklamlara yer verdik. 2020 yılında da tanıtım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. 2023 turizm hedeflerine ulaşmak için, turizm sektörümüz ile özellikle gelişen uzak doğu pazarlarının yanı sıra geleneksel ve olgun Avrupa pazarlarında da çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi.Bu yıl onlarca farklı konuk ülkenin haricinde ilk defa Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ruanda, Malta ve Bangladeş gibi ülkeleri fuarda ağırlayacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Doğaya ve çevreye duyarlı bir turizm yaklaşımını benimseyen fuarımızda, bu yıl ilk defa alternatif turizm ile ilgili özel bir konsept oluşturuldu. Kış sporları, dağcılık, rafting, sualtı, kültür-sanat, doğa-macera gibi turizm faaliyetlerini içinde barındıran bu özel bölüm sayesinde, Travel Turkey İzmir'de, bu yıl turizm sektöründe alternatif bir buluşma gerçekleşiyor. Turizmi geliştirmek için elbette pek çok farklı kurumun kapsamlı ve iyi niyetli çabaları var. Ortak akıl, birlikte hareket etme ve iyi bir yönetim, İzmir'deki turizm potansiyelini, hedeflediğimiz noktalara taşıyabilir. Yeter ki el ele verelim, birbirimize güç katalım. İşte Travel Turkey İzmir Fuarı, bu amaçlarımızı gerçekleştirmemizde önemli bir noktada duruyor" dedi. Vali Erol Ayyıldız ise, "İzmir'e gelen turist sayısı önceki yıla göre artış gösterdi ama bu yeterli değil. Bu sayıyı arttırmak için çalışacağız. Turizm sektörüne kapımız her zaman açık" dedi.