Büyüyerek geliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak statta açıklamalarda bulundu. Yeni statlarında, stat çevresinde de bir çok yer yapmayı planladıklarını aktaran Sepil,dedi. İlk etapta bir kale arkası tribününün koltuksuz olacağını belirten Sepil,diye konuştu. Hibrit çimin çakılmasının 9 Aralık'ta başlayacağını, bunun 20 Aralık'ta bitmesinin planlandığını belirten Sepil, şöyle devam etti:Futbol takımının sezona puan olarak kötü başladığını kaydeden Sepil, "değerlendirmesinde bulundu.