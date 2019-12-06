Büyüyerek geliyoruz

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak statta açıklamalarda bulundu. Yeni statlarında, stat çevresinde de bir çok yer yapmayı planladıklarını aktaran Sepil, "Şu an iş bitiyor. Burası İzmirlilerin buluşma noktası olacak. Sadece stadı açacağız. Bu tesisin bitimi 1 yıl daha alır"
dedi. İlk etapta bir kale arkası tribününün koltuksuz olacağını belirten Sepil, "Seyir zevkinin, maçın ambiyansının ne kadar değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bizim dışımızda bir çok kulüp de müracatlarda bulundu"
diye konuştu. Hibrit çimin çakılmasının 9 Aralık'ta başlayacağını, bunun 20 Aralık'ta bitmesinin planlandığını belirten Sepil, şöyle devam etti: "Takıma da 'Yakında burada idman yapmaya başlayın' dedim. Oyuncular çok heyecanlı. Buranın Göztepe'ye neler katacağının farkındalar. Yüzüncü yılımızı doldurmadan hayalimizi gerçekleştirdik."
Futbol takımının sezona puan olarak kötü başladığını kaydeden Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Önümüzdeki sezon bu olur mu? Olmasını çok istiyordum ama sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Vitesi yükselttik. Bakalım bu bizi nereye taşıyacak? Göreceğiz ama bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz"
değerlendirmesinde bulundu.