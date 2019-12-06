Derbide horoz öttü

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekibi Denizlispor ve TFF 1. Lig takımı Altınordu'yu karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında gülen taraf konuk ekip oldu: 3-5.İkinci yarıya da hızlı başlayan iki ekipten Denizlispor, 50.dakikada Mehmet ile ikinci golünü attı. İki dakika sonra ise ev sahibi takım Ersel ile eşitliği buldu. Maçta karşılıklı gollerle heyecan yükselirken,Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu skorla sona erdi: 3-5. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maç sonu,diye konuştu.