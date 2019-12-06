Derbide horoz öttü

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üper Lig ekibi Denizlispor ve TFF 1. Lig takımı Altınordu'yu karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında gülen taraf konuk ekip oldu: 3-5. Kıyasıya gol düellosu şeklinde geçen Ege derbisinde açılışı 33.dakikada Denizlispor, Estupinan ile yaptı. 45.dakikada Egehan ile karşılık veren Altınordu beraberliği yakaladı. Ve ilk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıya da hızlı başlayan iki ekipten Denizlispor, 50.dakikada Mehmet ile ikinci golünü attı. İki dakika sonra ise ev sahibi takım Ersel ile eşitliği buldu. Maçta karşılıklı gollerle heyecan yükselirken, 59. dakikada Burak, Denizlispor adına skoru 3-2 yaptı. 64'te Murawski penaltıdan ve 68'de Estupinan ile farkı 3'e çıkaran Denizlispor maçta farka gitti. 90'da Fatih farkı ikiye düşürdü: 3- 5..
Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu skorla sona erdi: 3-5. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maç sonu, "Güzel ve keyifli bir maç oldu. Oynanan futboldan memnunum. Oyuncularımı kutluyorum"
diye konuştu.