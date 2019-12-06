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Dolandırıcıların yeni mağdurları ortaya çıktı

Araç alırken sazan balığı ısmarlayıp dolandıran çetenin, yeni mağdurları ortaya çıktı. Son kurban, “Yemeğe ilaç koyduklarını düşünüyorum” dedi

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Dolandırıcıların yeni mağdurları ortaya çıktı
ANTALYA'DA makine mühendisi Mehmet Ata Ağırman'ı ablasının hastalığı için aracını satmak isterken dolandırıldı. Dolandırmadan önce de sazan balığı ısmarlayan zanlıların, yeni mağdurları ortaya çıktı. İzmir'de yaşayan Tamer Hasanoğulları (49) ve Turgut Yağan (55), aynı kişilerce aynı yöntemle dolandırıldıklarının ileri sürüp polise şikayetçi oldu. Dolandırıcıların satış yapmadan önce kebap yedirdiğini söyleyen mağdurlardan Yağan, "Hepimize aynı oyunları oynamışlar. Ben normalde bu kadar gafil avlanmazdım, ama kebap ısmarlayıp çay içirdiler ve bundan sonra aklımda durgunluk oluştu. Çayıma ilaç koyduklarını düşünüyorum" dedi.

'KABUL ETMEDİ'
Şüpheli olduğu iddia edilen ve telefonla kendisine ulaşılan E.K. ise, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. E.K., "Herkes birilerine araç satıyor, ama arkasında benim olduğum söyleniyor. Ben hiçbir araç alım satımının, varsa eğer bir hukuksuzluğun içinde değilim. Bana iftira atanlar, bedelini mahkemede ödeyecek. Birisi bir kadına araç satıyor, işin içinde benim olduğumu söylüyor. Kanıtın nedir diye sorduğumuzda, elle tutulur hiçbir şey söylenmiyor" dedi. Polisin, dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturması sürüyor.
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Dolandırıcıların yeni mağdurları ortaya çıktı
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