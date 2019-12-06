Felçli oğluna bakmayan eşinden boşanamıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mehmet Görür, 1990 yılında Almanya'dan tatil için geldiği İzmir'de, Hülya Görür ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve o yıl 17 yaşında olan Hülya Görür, ailesinin onayıyla Mehmet Görür ile evlendi. Mehmet Görür, düğünün ardından Hülya Görür ile Almanya'ya döndü. Bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladı. 3 aylık hamile olan Görür, yurda kesin dönüş yaptı. Türkiye'de 1993'te doğum yapan Görür, oğlu Utku'yu tek başına büyüttü. Görür, 1998'de Almanya'daki eşine boşanma davası açtı. Türkiye'ye 2000 yılında gelen Mehmet Görür, oğlunu ilk kez görürken, çift barışma kararı aldı. Hülya Görür, boşanma davasını çekerken, Almanya'da çalışan Mehmet Görür de oğlunu ve eşini görmek için sık sık Türkiye'ye gelmeye başladı. 2001 yılında ise Utku, evlerinin önünde boş arazide oynarken, alana üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine devrilmesi sonucu beyin kanaması geçirip, felç kaldı. Boynundan aşağısı tutmayan Utku, bir gözünü de kaybetti. Olayın ardından tekrar yurda gelen Mehmet Görür, bir süre oğlunun yanında durup, tekrar Almanya'ya döndü. Ancak bir daha ne oğlunu ne de eşini aradı. Felçli oğluna yıllarca tek başına bakan Hülya Görür, 2015'te ikinci kez boşanma davası açtı.ancak iddiaya göre Türkiye'den yollanan tebligatların eşine ulaşmaması nedeniyle yıllardır boşanamadı.Eşinin Almanya'ya gittikten sonra bir kez bile oğlunu arayıp, sormadığını ileri süren Hülya Görür, "Ben artık bu soyadını taşımak istemiyorum. Boşanmak istiyorum ancak eşim, Almanya'da olduğu için ne yazık ki boşanamıyorum. 18 yıldır ayrı yaşamamıza ve 2 kez dava açmama rağmen boşanamadım. bir sonuca varamadım. Türkiye'den gönderilen tebligatların kendisine ulaşmaması nedeniyle boşanamıyoruz. Akrabalarına yerini sorduğumda bilmediklerini söylüyorlar. Artık boşanmak istiyorum" dedi.