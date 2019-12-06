İlkleri başardı en zoru istiyor

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üzmede tarihi bir başarıyla gururlandık. İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre'nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu. Emre bu derecesiyle erkeklerde 19 yıl sonra madalya sevinci yaşamamızı sağladı. 2018 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda kurbağalamada final yüzen ilk Türk sporcu unvanını alan Emre Sakçı, madalya kazanan 6. Türk yüzücü oldu. Derya Büyükuncu'dan sonra madalya alan ikinci erkek yüzücü olan Emre, havuzda kazandığımız ikinci gümüş madalyayı getirdi.erkekler kategorisindeki ise 3. madalyasını kazandırdı.Önümüzdeki sene 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını söyleyen Emre Sakçı, "Hem motivasyon oldu hem de ülkemiz için büyük bir başarı oldu. Hem mutluyum hem de gururluyum. Olimpiyatta da ülkemize bir ilki yaşatmak istiyoruz. Ailem de başarımdan dolayı gururlandı. Olimpiyatta elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Öncelikle yarı final ya da finali başarmak istiyorum. Zaten finale kaldıktan sonra neden madalya olmasın?" diye konuştu.GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.