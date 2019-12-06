Karşıyaka’da transfer hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig'den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için çıkış arıyor. 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından iç sahada Turgutluspor'a 2- 1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu şampiyon olacak şekilde takviye etmenin hesaplarını yapıyor.kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka, oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmelerini talep ediyor. Elinde Hakan Kuş dışında santrfor bulunmayan Karşıyaka, yasağı kaldırıp şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlıyor.