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’da transfer hamlesi

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Karşıyaka’da transfer hamlesi
TFF 1'inci Lig'den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için çıkış arıyor. 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından iç sahada Turgutluspor'a 2- 1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu şampiyon olacak şekilde takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce formasını giymiş 50 civarında eski futbolcu ve antrenöre yaklaşık 20 milyon TL kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka, oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmelerini talep ediyor. Elinde Hakan Kuş dışında santrfor bulunmayan Karşıyaka, yasağı kaldırıp şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlıyor.
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Karşıyaka’da transfer hamlesi
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