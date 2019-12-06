Lebip Timor: Müthiş bir maç izledik

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda ikinci maç için avantajlı bir skor arayan Altınordu ve Yukatel Denizlispor'un Tire'deki mücadelesine iki takım da temkinli başladılar. Altınordu, daha çok bekleyip ani kontralarla pozisyon ararken, konuk Denizlispor tecrübeli kadrosu ile favori olarak çıktığı maçta oyununu rakibe kabul ettirmekte zorlanıyordu.YEMYEŞIL zemini, pırıl pırıl tribünleri ile Tire'de nefesleri kesen bir gol düellosu da başlıyordu son yarım saate girilirken. Ancak Altınordu'nun bu direnişi fazla sürmüyor, kadro tecrübesini ve golcülerini de devreye sokan Denizlispor peş peşe bulduğu gollerle, ligde atamadıklarının acısını çıkarıyordu adeta. " Üç, dört " derken skoru bir anda 5-3 yapmışlar ve ikinci maç için skor avantajını da kapmışlardı.. Altınordu'ya gelince.