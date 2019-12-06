Manisa FK’nın yüzü gülmedi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 3- 2 yendi. Goller şöyle oldu: 22'de Mert Kula'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 50. dakikada Kayseri, farkı 2'ye çıkardı. Ziya Alkurt, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 51. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. 65. dakikada Manisa Futbol Kulübü Dilaver Güçlü skoru 3-1 yaptı. 75. dakikada Manisa, farkı 1'e indirdi. Zahit Fındık farkı bire düşürdü: 3-2