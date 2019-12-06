Manisa’nın saklı hazinesi Darkale

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kömür denince ilk akla gelen merkezlerden Soma'da 2000 yılı aşan tarihi, Osmanlı mimarisine sahip evleri ve yaşatılan gelenekleriyle Darkale köyü, turizmde hak ettiği yere gelmek istiyor. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta derin bir vadinin içine saklanmış 800 haneli Darkale'nin tarihi, MÖ 200'lü yıllarda hüküm süren Bergama Krallığı'na kadar uzanıyor. Bizans döneminde de önemli yerleşim birimlerinden olan Darkale, tarihte deri işleme kültürü sayesinde edindiği zenginliği 1876 yılında Osmanlı'nın ilk linyit ocaklarından birinin açılması sayesinde madencilikle sürdürdü.Zaman içinde Soma'nın ön plana çıkmasıyla nüfusu giderek azalan Darkale, klasik Osmanlı mimarisinin örneği yapıları, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Geleneklerini kurdukları halk oyunları ekibiyle yaşatmaya çalışan yöre halkı, tarihi yapıları korumak ve yaşatmak için mücadele veriyor. Turizm için aranan hemen tüm özellikleri bünyesinde barındıran köy, yürüyüş, bisiklet, kaya tırmanışı ve fotoğraf meraklılarına birçok güzel imkan sunuyor. Soma Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Küçükkayapalı, "Türkiye'de ilk linyit işletmesi ise 1912- 1918 yılları arasında bizim Karderesi dediğimiz mevkide bu köyde açılmıştır" diye konuştu.