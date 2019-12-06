Modern ‘Tarzan’ Spil’de iş başında

BALIKESIR'DE
doğan emekli Mehmet
Şafak, genç yaşta iş bulmak
için eşiyle Manisa'ya
taşındı. Uzun
süre bakkal dükkanı
işleten ve iki çocuğu
olan Şafak, doğaya
sevgisi nedeniyle 80'li
yıllarda Spil Dağı'nda
yabani ağaçların aşılanması,
fidan dikilmesi
gibi
faaliyetlere
başladı.
Şafak,
çalışmalarını
40 yıldır
gönüllü
sürdürüyor.
Spil
Dağı'ndaki emeğiyle pek
çok kişinin takdirini kazanan
Şafak, yaban hayvanlarının
aşıladığı ağaçlardan meyve
yemesinden, diktiği fidanların
ağaca dönüşmesini görmekten
büyük keyif alıyor.
Mehmet Şafak, ağaçlara
ve doğaya karşı büyük bir
sevgi beslediğini
dile getirdi. Spil
Dağı'nda 40 yılda
adım atmadığı yer
kalmadığını kaydeden
Şafak, "Ağaçlarla
aram çok çok
iyi. Onları çok severim,
onlar da beni
sever. Meyve verir
sağ olsunlar. Tüm
insanlara da meyve
versinler istiyorum"
dedi.
KATKI SAĞLIYOR
Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ise, "Mehmet ağabey, Manisa Tarzanı'nın modern versiyonu. Spil Dağı'na diktiği fidanlar ve aşıladığı meyveler doğal ekosisteme büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.