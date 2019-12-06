Modern ‘Tarzan’ Spil’de iş başında

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doğan emekli MehmetŞafak, genç yaşta iş bulmakiçin eşiyle Manisa'yataşındı. Uzunsüre bakkal dükkanıişleten ve iki çocuğuolan Şafak, doğayasevgisi nedeniyle 80'liyıllarda Spil Dağı'ndayabani ağaçların aşılanması,fidan dikilmesigibifaaliyetlerebaşladı.Şafak,çalışmalarını40 yıldırgönüllüsürdürüyor.SpilDağı'ndaki emeğiyle pekçok kişinin takdirini kazananŞafak, yaban hayvanlarınınaşıladığı ağaçlardan meyveyemesinden, diktiği fidanlarınağaca dönüşmesini görmektenbüyük keyif alıyor.Mehmet Şafak, ağaçlarave doğaya karşı büyük birsevgi beslediğinidile getirdi. SpilDağı'nda 40 yıldaadım atmadığı yerkalmadığını kaydedenŞafak, "Ağaçlarlaaram çok çokiyi. Onları çok severim,onlar da benisever. Meyve verirsağ olsunlar. Tüminsanlara da meyveversinler istiyorum"dedi.Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ise, "Mehmet ağabey, Manisa Tarzanı'nın modern versiyonu. Spil Dağı'na diktiği fidanlar ve aşıladığı meyveler doğal ekosisteme büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.