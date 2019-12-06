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Modern ‘Tarzan’ Spil’de iş başında

’da yaşayan emekli Mehmet Şafak, örnek aldığı “Manisa Tarzanı” gibi Spil Dağı’nda 40 yıldır gönüllü ağaçlandırma çalışmaları yapıyor

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Modern ‘Tarzan’ Spil’de iş başında
BALIKESIR'DE doğan emekli Mehmet Şafak, genç yaşta iş bulmak için eşiyle Manisa'ya taşındı. Uzun süre bakkal dükkanı işleten ve iki çocuğu olan Şafak, doğaya sevgisi nedeniyle 80'li yıllarda Spil Dağı'nda yabani ağaçların aşılanması, fidan dikilmesi gibi faaliyetlere başladı. Şafak, çalışmalarını 40 yıldır gönüllü sürdürüyor. Spil Dağı'ndaki emeğiyle pek çok kişinin takdirini kazanan Şafak, yaban hayvanlarının aşıladığı ağaçlardan meyve yemesinden, diktiği fidanların ağaca dönüşmesini görmekten büyük keyif alıyor. Mehmet Şafak, ağaçlara ve doğaya karşı büyük bir sevgi beslediğini dile getirdi. Spil Dağı'nda 40 yılda adım atmadığı yer kalmadığını kaydeden Şafak, "Ağaçlarla aram çok çok iyi. Onları çok severim, onlar da beni sever. Meyve verir sağ olsunlar. Tüm insanlara da meyve versinler istiyorum" dedi.

KATKI SAĞLIYOR
Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ise, "Mehmet ağabey, Manisa Tarzanı'nın modern versiyonu. Spil Dağı'na diktiği fidanlar ve aşıladığı meyveler doğal ekosisteme büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.
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Modern ‘Tarzan’ Spil’de iş başında
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