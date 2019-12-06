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‘Türk kadınının sesi daha da gür çıkacak’

Giriş Tarihi: 6.12.2019
‘Türk kadınının sesi daha da gür çıkacak’
AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümünde açıklama yaptı. Büyükdağ, "Kahraman Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'nın seyrinin değişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu fedakarlık, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılıksız bırakılmamış ve kadınlarımız, devrin muasır medeniyetlerinin aksine ilk kez seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır" diye konuştu. Meclisin yüzde 17.5'inin kadın milletvekillerinden oluştuğunu ve bunun Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu söyleyen Başkan Büyükdağ, "AK Parti ile birlikte kadının istihdama katılma oranı yüzde 28'den, yüzde 38'e çıkmıştır. Üreten 9 milyon 122 bin kadın ülkemizin ekonomisine güç katmış, geleceğimize umut olmuştur. Türk kadınının ve tüm dünya kadınlarının 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.
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