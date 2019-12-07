Ak Parti Buca teşkilatı engelliler ile buluştu

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Buca Ilçe Baskanlıgı Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık yarattı. AK Parti Buca Ilçe Baskanlıgı Kadın Kolları ile birlikte, Buca'da ki engelli vatandaslar ve aileleri ile bulustu. Gerçeklesen organizasyonda Bucada ki engelli vatandaslara plaket verildi. Eglenceli saatlerin yasandıgı etkinlige AK Parti Izmir Il Kadın Kolları Baskanı Dilek Yıldız Büyükdag da katıldı. Buca Ilçe Baskanı Ali Boyla ve Buca Kadın Kolları baskanının da konusma gerçeklestirdigi program Buca'da ses getirdi. Engellilere farkındalık yaratan programa çok sayıda engelli vatandas ile ailesi katılım saglarken, teskilat mensuplarının yanı sıra meclis üyeleri de hazır bulundu.