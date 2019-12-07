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Anevrizma yüzünden canından oluyordu

İzmirli ’in, beyin damarlarında patlama oldu. Dokuzkardeş, kapalı anjiyo yöntemiyle sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Anevrizma yüzünden canından oluyordu
İZMIRLI Ekrem (45) ve Seval Dokuzkardeş çifti, uzun süre gördükleri tedavilerin ardından 15 yılın sonunda tüp bebek yöntemiyle şu an 4 yaşında olan kızları Elif'e kavuştu. Hayatı boyunca fıtık ameliyatı olmak dışında sağlık sorunu yaşamadığını anlatan Ekrem Dokuzkardeş, beyin damarında baloncuk olduğunu, 20 Eylül'de patlayınca öğrendiğini söyledi. Dokuzkardeş, "Beynimde baloncuk patlamış, bilincim gitmiş. Beni ölü gibi önce ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne oradan da Kent Hastanesi'ne getirmişler. Kendime geldiğimde yoğun bakımdaydım. Sakat kalmadan yaşamımı sürdürmemin mucize olduğu söylendi. Çoğunu hatırlamadığım zor günleri geride bıraktık. Allah beni minik kızım Elif'e, eşime, aileme bağışladı. Beni kurtaran tüm hekimlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TESPİT EDİLDİ
Kapalı anjiyo yönteminin Ekrem Dokuzkardeş için uygun olduğuna karar verdiklerini belirten Prof. Dr. Oran, "Hasta bize geldiğinde beyin anjiyosu yaptık. Baloncuğun kapatılması gerekiyordu. Kapalı yöntemin hastamız için uygun olduğuna karar verdik. Kasık damarından girerek anjio altında patlayan baloncuğu kapattık. Bir de patlamamış anevrizma saptandı. Onu da kapatacağız" dedi.

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Anevrizma yüzünden canından oluyordu
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