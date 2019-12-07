Ara tatiller ile turizm canlandı

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Türkeyi Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'nda basınla bir araya geldi. Yeni dönemde yapacakları faaliyetlere ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği yasasının çıkmasıyla ilgili çalışmaların devam edeceğini belirten Bağlıkaya, rahat bir döneme değil, çok daha sıkı bir döneme girdiklerini anlatarak, "Değişim hareketi' olarak yola çıktık. Mesleğimizle ilgili iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.Bağlıkaya, Travel Turkey İzmir Fuarı'nı, bölge fuarı olması konusunda çalışılması gerektiğini belirterek, "Yalnızca İzmir'in değil, Yunanistan'ın da dahil olduğu bir Ege fuarı olması lazım. Bu önerimizi İZFAŞ ile henüz paylaşmış değiliz, bu düşüncelerimizi onlarla paylaşmak istiyoruz" diye konuştu. Bu yılın yabancı ziyaretçi sayısı açısından 45 milyon ile biteceğini öngördüğünü ifade eden Bağlıkaya, "Önümüzdeki yılda bu sayı 50 milyon hedefine doğru gidecek. İnşallah Avrupa'daki bazı eksikliklerimiz de kapatılmış olacak. İyi bir sezon bizi bekliyor. Güvenlik, huzur çok önemli. Ülkemizde bu devam ettiği müddetçe turizme olan ilgi devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.Tatillerin artık Avrupa standardına oturduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Ara tatil, yılbaşı, sömestir, bir ara tatil daha derken, zaten yaz geliyor. Sektör açısından motivasyonu yüksek bir döneme giriyoruz. Tatil çok. Seyahat acentelerinin paket alternatifleri çoğalıyor. Yolcu kapasitesi artıyor. Bir tatilde seyahat edemeyen diğerinde ediyor. İç turizmdeki hareketlilik devam ediyor. Kültür turları 3'e, 4'e katlandı. Ben bunun aynı tempo ile devam edeceğini düşünüyorum. Erken rezervasyon yüzde 50 indirim ile başladı. Mart ve nisana kadar yüzde 20'lik indirimlere düşecektir" dedi. Sömestirde, kültür turları, kayak turizmi ve termal turizmin öne çıktığını aktaran Bağlıkaya, tatillerin yıl boyuna yayılmasının otelciler açısından önemli olduğunu, personelini 12 ay çalıştırmak zorunda olan müesseseler açısından söz konusu tatillerin faydalı olacağını söyledi.Otel yatırımlarına ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, yeni teşvik yasasında değişiklikler yapıldığını belirterek, "Mersin bölgesinde otel yatırımlarının artacağına inananlardanım. Belek, Side'de tahsis olacak arazi yok. 50 milyon turistten bahsediyoruz. Bu taraflar dolduğuna göre Mersin tarafına ve diğer bölgelere doğru yatırımlar kayacaktır. Türkiye'nin her yerini geziyorum. Kötü oteli olan şehir görmedim. Otel yatırımcılarımız da turizmcilerimiz de çok cesaretli." diye konuştu.