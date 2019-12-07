Dijital Sınıf”ta eğitim başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'İNBornova ilçesinde yaklaşık 60 bin ortaokul ve lise öğrencisinin dersleri izleyip alıştırma sorularını çözebileceği "Dijital Sınıf" projesi hayata geçirildi. Bornova Belediyesinin 2003'te kurduğu Gençlik ve Eğitim Merkezi, uzmanlarca geliştirilen uygulamayla uzaktan eğitim dönemine geçti. İnternet üzerinden eğitim imkanı sunulan çalışmada, ilçede eğitim gören 60 bine yakın öğrenci, günün istediği saatinde dersleri izleyebilecek ve soru çözümü yapabilecek. Ayrıca 8. ve 12. sınıflara özel canlı yayınlar yapılacak. Öğrenciler, canlı yayınlarda öğretmenlere soru yöneltebilecek. Öte yandan 3 bin 700 saatlik eğitim videosu, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için işaret diline çevrilecek.