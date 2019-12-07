Göztepe 3 puan peşinde

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Göztepe, bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde oynadığı son 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 2 galibiyeti de deplasmanlarda elde etti. Ligde toplamda oynadığı 6 deplasman maçında İzmir ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Göztepe, kalesinde gördüğü 6 gole engel olamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maç öncesi moral depoladı. Göztepe'de uzun zamandır sakatlığı devam eden Poko dışında eksik bulunmuyor. 17.30'da başlayacak maç Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.