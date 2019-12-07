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Katkısız helva her derde reva

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Katkısız helva her derde reva
BALIKESIR'DE helvacılık yapan Mücahit Gümüstekin, kıs aylarında tüketimi artan tahin helvasının sifa dagıttıgını söyledi. Birçok kimsenin tahinin susamdan yapıldıgını bilmedigini söyleyen Mücahit Gümüstekin, tahinden yapılan helvanın da sifa kaynagı oldugunu söyledi. Vatandasların tahin yapımını bilmesi için isletmesinde kurdugu degirmenle susamdan tahin yaptıgını söyleyen Gümüstekin, helvanın içerigindeki susam, pancar sekeri ve çöven otu kökünün tüketilmesiyle gripten korunulabilecegini savundu. Helvacı Mücahit Gümüstekin tahinden yapılan helvanın yaklasık 25 çesidini sattıklarını da ifade etti. Gümüstekin, helvanın tüketilmesiyle gripten korunulabilecegini de kaydederek, "Kıs aylarına girdigimiz su günlerde zinde kalmak ve hasta olmak istemiyorsanız bol bol helva yiyin. Çünkü helva saglıktır" dedi.
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Katkısız helva her derde reva
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