Ortak güç yaratmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

KULÜPLER Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbolunda yapısal değişiklikler yapılmadan sorunların ortadan kalkmayacağını söyledi. Başkanlığa seçildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yönetim kurulu toplantısına katıldığını ve bütün sorunları anlattığını belirten Sepil, şöyle konuştu:TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la anlaşmaya vardı. Siyah- beyazlılar, masaya oturdukları genç teknik adamla şartlarda el sıkıştı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan geçen salı ayrılan Tandoğan, 1.5 yıllık sözleşmeye 'tamam' dedi. 42 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Yukatel Denizlispor ve Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ali Tandoğan, 2018-19'da Şanlıurfa ekibine 2'nci Lig'de Play-Off oynattı. Tandoğan, futbolculuk yıllarında Süper Lig'de Beşiktaş dahil birçok kulüpte oynadı.