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Ortak güç yaratmalıyız

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı , Türk futbolundaki sorunlara çözüm bulabilmek için öncelikle 18 takımın bir araya gelmesi gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Ortak güç yaratmalıyız
KULÜPLER Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbolunda yapısal değişiklikler yapılmadan sorunların ortadan kalkmayacağını söyledi. Başkanlığa seçildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yönetim kurulu toplantısına katıldığını ve bütün sorunları anlattığını belirten Sepil, şöyle konuştu: "Şu anda ortada bir realite var. Türk futbolu biraz hırçın günler yaşıyor. Kolay değil, maçların sonuçlarından eskisinden daha fazla etkilendiğimiz süreçler. Birinci görevim, bu 18 takımı bir arada tutup, ortak bir Kulüpler Birliği görüntüsünü koruyabilmek. Biliyorsunuz takımlardan biri katılmadı, bu öyle olmuyor. Kulüpler Birliğinin ortak bir gücünün olması gerekiyor."

ALTAY'DA ALI TANDOĞAN DÖNEMİ
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük için Ali Tandoğan'la anlaşmaya vardı. Siyah- beyazlılar, masaya oturdukları genç teknik adamla şartlarda el sıkıştı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan geçen salı ayrılan Tandoğan, 1.5 yıllık sözleşmeye 'tamam' dedi. 42 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Yukatel Denizlispor ve Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ali Tandoğan, 2018-19'da Şanlıurfa ekibine 2'nci Lig'de Play-Off oynattı. Tandoğan, futbolculuk yıllarında Süper Lig'de Beşiktaş dahil birçok kulüpte oynadı.

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Ortak güç yaratmalıyız
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