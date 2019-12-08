Ailesinin dili ve kulağı oldu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan, bir otelde sezonluk çalışan emekli Tarık ve ev kadını Özlem Serin, işitme engelliler okulunda tanıştı. 2002 yılında dünyaya gelen kızları Deniz (17), büyüyüp işaret dili öğrenince sıkıntı yaşadıkları her konuda onlara destek oldu. Anne ve babasını isleyerek işaret dilini öğrenen Deniz Serin, otobüste, markette, hastanede ve diğer sosyal ortamlarda onların dili ve kulağı oldu. Deniz, ailesinin yerine fatura hesaplamaları yapıp, market alışverişlerinde, telefon konuşmalarında yardım ederek, hayatlarını kolaylaştırıyor. İşaret dilini çevresindekilere de öğreten Deniz, engellilere yönelik etkinliklerde gönüllü görev alıyor.İşitme engelliler için toplu taşıma araçlarında yeterli imkanın bulunmadığına ve herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğine vurgu yapan Derin Serin, "Ben işaret dilini ailemden öğrendim. Doğduğumdan itibaren ailemle beden dili ile iletişim kuruyorum. Onlara çevirmenlik yapıyorum. Küçükken şarkıları işaret diline çeviriyordum. Her kelimenin karşılığı olmadığı için hep eş anlamlılarını söyleyerek anlaşıyoruz. Mesajlaşırken zorlanıyoruz, fotoğraf atıyoruz birbirimize sürekli. İleride işaret dili ile ilgili bir belge alıp, böyle bir meslek yapmayı düşünüyorum" dedi. Babasının aktif olarak iş hayatında bulunmaktan dolayı işitme engeli sorununu kendisinin halledebildiğini, ancak dışarı pek çıkmayan annesinin kaybolma korkusu yaşadığını belirten Serin, "Annem tek başına dışarı çıkma konusunda kendine güvenemiyor. Yanlış bir şey yapma, kaybolma korkusu var. Toplu taşım araçlarında da çok zorlanıyoruz. Mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Ben onlara elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.