Başkan Zolan Babadağlılar’la buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı DESKİ tarafından sil baştan yenilenen Babadağ İlçesinin Kelleci Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu kapsamda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Kelleci Mahallesi'nde incelemede bulundu. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, bir süre asfalt serme makinesini kullandı. Daha sonra Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Osman Zolan, yaptıkları çalışmaları anlatarak, vatandaşların duyduğu memnuniyetin kendisini de çok mutlu ettiğini söyledi. Vatandaşlar destekleri içni teşekkür eden Başkan Zolan, "Denizlimiz'in 19 ilçe ve 622 mahallesine ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Mahallemizde alt yapıyı bitirmemizin ardından üst yapıda da sona geldik" diye konuştu. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.