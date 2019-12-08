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Buca, ’dan puanla dönüyor

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Buca, İstanbul’dan puanla dönüyor
TFF 3. Lig 1. Grup'da İstanbul'da Silivrispor ile karşılaşan Ci Group Buca sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Sezon başından bu yana 3'üncü teknik direktörünü göreve getirse de bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. Ci Group Buca bu sezon 3 farklı teknik adam görev yaptı. İlk olarak Ercümend Coşkundeniz'le startı veren sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı 3'üncü hafta sonunda görevinden ayrıldı. Coşkundeniz'in yerine dümene Nihat Balan geçti. Ancak Nihat Balan da 9 hafta çalıştıktan sonra Buca ile yollarını ayırdı. Cihan Aktaş, Balan sonrası bu kez Ersin Aka ile anlaşma sağladı.
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Buca, İstanbul’dan puanla dönüyor
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