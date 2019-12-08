Buca, İstanbul’dan puanla dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 1. Grup'da İstanbul'da Silivrispor ile karşılaşan Ci Group Buca sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Sezon başından bu yana 3'üncü teknik direktörünü göreve getirse de bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı.Coşkundeniz'in yerine dümene Nihat Balan geçti. Ancak Nihat Balan da 9 hafta çalıştıktan sonra Buca ile yollarını ayırdı. Cihan Aktaş, Balan sonrası bu kez Ersin Aka ile anlaşma sağladı.