Buca, İstanbul’dan puanla dönüyor

TFF 3. Lig 1. Grup'da İstanbul'da Silivrispor ile karşılaşan Ci Group Buca sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Sezon başından bu yana 3'üncü teknik direktörünü göreve getirse de bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. Ci Group Buca bu sezon 3 farklı teknik adam görev yaptı. İlk olarak Ercümend Coşkundeniz'le startı veren sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı 3'üncü hafta sonunda görevinden ayrıldı.
Coşkundeniz'in yerine dümene Nihat Balan geçti. Ancak Nihat Balan da 9 hafta çalıştıktan sonra Buca ile yollarını ayırdı. Cihan Aktaş, Balan sonrası bu kez Ersin Aka ile anlaşma sağladı.