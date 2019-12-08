Göz Göz’ün çıkışı sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir ekibi, henüz ilk dakika dolmadan golü buldu. Serdar Gürler'in pasında soldan ceza sahasına giren Napoleoni, topu içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın şutunda top kaleci Korcan Çelikay'dan döndü.31'de Ankaragücü'nde Canteros'un sağ çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarptı. Sedat Ağçay şansını denerken, seken topu ceza sahasında önünde bulan İlhan Parlak'ın gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1.58'de yine Serdar ceza sahası dışından vurduğu harika bir şutla farkı ikiye çıkardı: 1-3. Kalan sürede skor değişmeyince İzmir ekibi çıkışını sürdürüp 20 puana ulaştı.