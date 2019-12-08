Gültepe planları oy birliği ile kabul edildi

BUGÜN NELER OLDU

KonakBelediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda. Gültepe Bölgesi İmar Planları, oylandı. Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, 26 Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur, Cengiz Topel ve Boğaziçi Mahalleleri'nin yer aldığı 300 hektarlık alanı ve 15 mahalleyi kapsayan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi Konak Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.Geçmişte hazırlanan plan taslağının Büyükşehir Belediyesi tarafından eksikler bulunarak Konak Belediyesi'ne iade edildiğini belirten Başkan Abdül Batur, "Biz 6 aylık süreç içinde tamamladık. Özellikle alan içindeki çalışmalarımızı daha çok sosyal tesis alanı, daha çok yeşil alan, rekreasyon alanı, resmi ve kamu binaların yapılması üzerinde durarak yaptık. Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'ndan ve Büyükşehir Belediyesi'nden geçecek. Sonra da askıya çıkacak" dedi. Başkan Batur, bu projeden sonra Beşetepeler Bölgesi'ne başlayacaklarını, sonrasında da Tepecik'ten Mersinli'ye kadar alanı düzenleyeceklerini söyledi.