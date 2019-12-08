Haberhattı

SIĞIRCIKLAR'IN

İ

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'deyeni nesil Diyarbakırlı'ları kendi kültürüne yakın tutmak amacıyla 1996'da kurulan Diyarbakır Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Arena'da gerçekleştirdiği geceyle genç kuşağa kültür aşıladı. Dernek başkanı Serhat Saran'ın ev sahipliği yaptığı davete, yaklaşık 350 Diyarbakırlı katıldı. Saran, İzmir'de yaşayan Diyarbakırlı hemşerilerinin, cenaze, düğün töreni ve işyeri açılışları gibi özel günlerde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak daima yanlarında olduklarını belirtti.Kıraz'dayaşayan İnce ailesi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini kent genelinde teşvik etmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli koşulları sağlamak şartıyla ücretsiz Sakız cinsi 1 koç ve 3 koyun aldı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin baktıkları koyun, önce ikiz ardından da beşiz doğurdu. İkizlerin ardından beş yavruyu gören aile çok sevindi. Koyunların sahibi Mehmet İnce (59), "1 tane aldık 5 kuzu oldu. 5 tane görünce şaşırdık, sevindik" dedi.Bırçokinsanı olumsuz etkileyen romatizmal hastalıklarda tedavide geç kalınırsa, eklemlerde şekil ve hareket bozuklukları gelişiyor. Özel Egepol Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Tufan Özdem, romatizmal hastalıklarda ilk belirtiler ortaya çıktığı andan itibaren tanıyı koyup tedaviye başlamak gerektiğini söyledi. Özdem, tedavide geç kalınan vakalarda eklemlerde şekil ve hareket bozukluklarının ortaya çıktığını belirterek bu durumun tedaviyi de zorlaştırdığına dikkat çekti.zmır'de,sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dans etti. Gökyüzünde bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde herkesin dikkatini çekti. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan sığırcıkların etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı.