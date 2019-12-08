Haberhattı

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BUGÜN NELER OLDU

enizli'nınPamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, polis merkezine giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 yetişkin erkeği öldürdüğünü söyledi. Nazari gözaltına alınırken, adrese giden polis ekipleri, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Cinayetin neden işlendiğinin öğrenilmeye çalışıldığı belirtildi.alıkesır'ınSusurluk ilçesinde jandarma yılbaşında satılmak üzere üretilen kaçak içki imalathanesine operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda bandrolsüz rakılar, bandrolsüz viski, 100 gram anason yağı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheliler H.G. N,Ç, ve I.K. gözaltına alarak haklarında gerekli yasal işlemleri başlattı. El koyulan içkelerin imha edileceği öğrenildi.anisa'nınYunusemre ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan Mehmet Ali B., kullandığı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada İbrahim G. (41) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından Mehmet Ali B.'nin aracında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildizmir'ınBayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 10 bin 600 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilo kokain ve 1.5 kilo da esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden Karşıyaka'da yakalanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken,dDiğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Çete lideri olduğu ileri sürülen C.D. ise aranıyor.