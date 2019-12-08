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İzmirliler ’a kardeşlik köprüsü

İzmirli gençler, Sarıkamışlı miniklere kışlık giyecek desteğinde bulundu. Gençler, miniklere bot ve montları tek tek giydirdi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
İzmirliler Kars’a kardeşlik köprüsü
İzmır Genç İHH ve Kadın Kolları olarak Kars Sarıkamış Eşmeçayır İlkokul ve Ortaokulu'daki 240 minik öğrenciler için İzmir'de "Minik Yürekler Üşümesin" adı altında kışlık bot ve mont çalışması yaptı. Yaptıkları çalışma hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Genç İHH yetkilisi, "Türkiye'nin en batısındaki şehirden yani İzmir'den Kars'a öğrenci kardeşlerimiz için geldik. Amacımız bu kış soğuğunda minik yürekleri sevindirmektir. İzmir'deki genç arkadaşlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, ayrıca Kars'ta bizlere yardımcı olan Eğitim Birsen Başkanı Mahmut Kağan İlgar'a teşekkür ediyorum" dedi.

SARIKAMIŞ'A GİTTİLER
Lise ve üniversitedeki gönüllülerle yaptığı çalışmayla öğrencilerin ihtiyacı olan bot ve montu temin ederek, İzmir'den Kars Sarıkamış'a geldiler. Eşmeayır Köyü'nde öğrencilere bot ve montlarını teslim eden gençler, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. İyiliksever İzmirli gençler ile Karslı minik öğrenciler, bu anları fotoğraf çektirerek ölümsüzlestirdi.
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