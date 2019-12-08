Lebip Timor: Serdar gürledi Göztepe kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Tam 7 haftadır maç kazanamayan MKE Ankaragücü'ne karşı, 4 maçlık yenilmezlik serisi ile hem moral bulan, hem de yeni hocası ile çıkış yakalayan Göztepe'nin, dünkü maç planlamasını da galibiyet üzerine kurguladığı daha maç başlamadan belli olmuştu. Napoleoni, Jerome, Serdar ve Halil tercihi ile İlhan hoca, adeta 4 hücumcu ile çıktığı maçtamesajı veriyordu.EV sahibi takım taraftarlarının tribünlere astıklarıposteri, Başkent ekibini sarıp sarmalayan düşme korkusunu belgeliyordu sanki.Maç başlayıp daha 28. saniye oynanırken hızlı bir hücumda Halil ile öne geçen Göztepe olsa da, daha sonra İlhan ile peş peşe fırsatlar yakalayan Ankaragücü de beraberlik golü için direnmeye başlıyor, maç ta bir heyecan kasırgasına dönüşüyordu.EV sahibi oyunu dengelemiş, topla da daha fazla oynamaya başlamış ve 31. dakikada da İlhan ile skoru eşitlemişti. İkinci yarıya Beto - Göktuğ, ve Halil-Mossoro zorunlu değişiklikleri ile başlayan Göztepe, rakibin orta sahadaki pas geçişlerini de kapatarak, önce oyunu ele alıyor sonra da Serdar Gürler'in ayakta alkışlanan iki golü ile skoru da erken ele geçiriyordu.Ankaragücü için maç artık iyice zora giriyor ve Göztepe yakaladığı skor avantajını maç sonuna kadar taşıyarak çok değerli bir deplasman galibiyeti ile yeni hedeflere de yelken açıyordu. İkinci yarıda Göktuğ'un başarılı kurtarışları, Jerome'nin rakip defansı allak bullak eden koşuları bir yana, attığı gollerle gürleyen Serdar Gürler'i de maçın yıldızları arasına yazalım.