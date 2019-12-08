Seferihisar’daki kaçak bina için yıkım ihalesi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde işletme ruhsatı verilen kaçak binanın sahiplerine kötü haber geldi. Seferihisar İlçesi Bengiler Mahallesi 6274 sokak numara 17'deki Latif Ünal'a ait iki katlı dubleks ev 29 Ocak 2018'de İsmail Fikret Benoit Yılmaz'a satıldı. Dubleks olan konut satın alındıktan sonra tadilat ruhsatı alınarak içi yıkılarak yenilendi. Ardından imar mevzuatına aykırı şekilde projesi tamamen değiştirilerek bir kat kaçak çıkılarak 3 katlı hale getirildi. Oturma izni olmayan, ruhsatsız ve tescil dışı konuta 11 Nisan 2018'de Tunç Soyer başkanlığındaki CHP'li Seferihisar Belediyesi tarafından, 'işyeri açma ve çalışma ruhsatı' verildi. Ayrıca plajın üzerine de bir platform yapıldı. Bu kanunsuzluğa dayanamayan bitişikteki binanın sahibi 61 yaşındaki emekli Muzaffer Ulusoy, avukatı Ahmet Üner aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ulusoy binayı ayrıca Seferihisar Kaymakamlığı'na ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayet etti.Ulusoy'un başvurusu üzerine İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri kaçak binayı incelemeye aldı. Yapılan incelemede binanın kaçak olan üçüncü katının 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer İsmail Fikret Benoit Yılmaz'a ait kaçak binanın 'Yapı kayıt belgesi'ni iptal etti. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.Yılmaz'ın imar barışı kapsamında yatırdığı 30 bin lira para ise hazineye kaldı. Ayrıca İzmir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından Seferihisar Belediyesi'ne gönderilen yazıda Yılmaz'a ait binanın imara aykırı kısımlarının yıkım işlemlerinin ivedilikle sağlanması gerektiği bildirildi. Bina sahibi Yılmaz, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Belediye, kaçak yapı için 10 Aralık'ta yıkım için ihaleye çıkacak. 10 gün içinde yer teslimi yapılarak, 20 gün içerisinde yıkım gerçekleştirilecek. Kaçak yapıyı şikayet ederek kararın çıkmasını sağlayan 61 yaşındaki Muzaffer Ulusoy, "Bu tür kanunsuz işlere asla göz yumamam. Yaklaşık 2 yıldır devam eden hukuki mücadelemiz sonuç verdi" dedi.Konuile ilgili daha önce Egeli Sabah'a konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir yere işletme ruhsatı verilmesi ayrı bir şey, imar olmaması ayrı bir şey. İmara aykırılık olabilir. Burası ile ilgili yıkım kararı alındı. Biz de durumu savcılığa bildirdik" demişti.