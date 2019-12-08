Sokak köpeklerini zehirlediler

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BUGÜN NELER OLDU

alıkesır'ın Bandırma ulcesine bağlı Levent Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak hayvanlarını zehirli yiyecek vererek öldürdü. 9 köpeğin verilen zehirli yiyecekleri yemesi sonrası 3'ü hayatını kaybederken, 6 köpeğin Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Köpeklerin can çekiştiğini ve ağızlarından köpük geldiğini gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek yetkililere bildirdi. Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yetkililer gelene kadar bazı mahalle sakinleri zehirlenen köpeklere tuzlu su ve çiğ yumurta vererek kusturma yöntemiyle yedikleri zehirli yiyecekleri kusmasını sağladı. Daha sonra olay yerine gelen barınak görevlileri köpekleri barınakta tedavi altına aldı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Çağdaş, modern insanların yaşadığı Bandırma'ya böyle bir durumu yakıştıramayız. Yaşanan bu vahşetin bir an önce aydınlatılmasını umut ediyorum. Biz de belediye olarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.