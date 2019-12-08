Teksüt Bandırma Aslan’a takıldı 70-91

BUGÜN NELER OLDU

Aslan'a takıldı 70-91 ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta'ya 91-70 yenildi. Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Bandırma ekibi 3. mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray, Ege Arar'ın basketiyle çeyreği 21-19 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-36 üstün gitti. İkinci yarıya Webster, Harrison ve Ege Arar'ın basketleriyle başlayan Galatasaray, 23. dakikada skoru 52-38'e getirdi. Savunma sertliğini artıran ve boyalı alanda Poythress ile etkili olan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 72- 50 önde girip maçı 91-70 kazandı.