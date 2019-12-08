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Uçak kokpitinde uçuş deneyimi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Uçak kokpitinde uçuş deneyimi
İzmır'ın Gaziemir ilçesindeki bir havacılık okulunda önce sivil havacılık eğitimi alan liseli gençler, eğitmenleriyle kokpite geçerek simülatör eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında simülatör eğitimi verdiklerini söyleyen havacılık koordinatörü Işıl Şahin, havacılığa meraklı öğrencilerin unutulmaz bir deneyim yaşadığını belirtti. Boeing 737- 800 tipi uçağın uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasındaki bütün operasyonları simüle edebilecek pozisyonda olduğunu ifade eden sivil pilot Ersin Cizrelioğlu, uçağı tanımak ve temel havacılık bilgisi edinmek açısından simülasyonda pratik yapmanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Cizrelioğlu, "Türkiye'de sayılı yerde olan bu simülatör, Ege Bölgesi'nde tek burada var. Uçuş aynı zamanda devamlılık arz eden bir süreçtir. Uçuştan uzak kalmamak, pratik kalmak açısından burası bir fırsat" dedi.
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Uçak kokpitinde uçuş deneyimi
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