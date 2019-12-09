Ak parti balıkesir’de Ekrem başaran dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Parti Balıkesir İl Başkanlığına getirilen Ekrem Başaran görevi devraldı. Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başaran, başkan adaylığı sürecinin büyük olgunlukla geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlikte devam edileceğini vurgulayan Başaran, "Şimdi birlik, dirlik ve kardeşlik içinde yeniden yollara düşme vaktidir. Millete hizmet yolunda kardeşliğimizi güçlendirme vaktidir. Herkese çok teşekkür ederim, bu birlik ve beraberliğin inşallah seçimlere, ilerilere kadar yaşamasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Biz Balıkesir'de güçlü bir AK Parti teşkilatı oluşturarak, davaya hizmet etmiş olacağız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "İnşallah dün mazbatasını alan il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ile beraber Balıkesir'i daha iyi günlere taşıyacak politikaları üreteceğiz" diye konuştu.