Altay yine kazanamadı

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Altay, Osmanlıspor'a konuk oldu. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Altay'da 66. dakikada oyuna giren Hüsamettin Yener, önce 75. ardından da 78. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edildi. Ligde oynadığı üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan Altay, bu beraberlikle puanını 17 yaptıSTAT: Osmanlı KIRMIZI KART: Hüsamettin Yener (Dk. 78) SARI KARTLAR: Mertan Caner, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican / Özgür Özkaya OSMANLISPOR FK: Ahmet Eyüp 6, Oğuz 5, Barış 6, Atakan 6, Ali Eren 7, Erıc Ayuk 7, Hasan Kılıç 6, Blagojevic 5, Beykan 5 (Dk. 85 Okan?), Mertan 6, Erdem 5 ALTAY: Cihan 6, Erhan 6, İbrahim Öztürk 5, Abdülkerim 7, Özgür 6, Adamu 5, Yılmaz 5, Tatos 6 (Dk. 89 M.Murat?), Oğuz Han 4 (Dk. 81 Deniz?), Leandrinho 5 (Dk. 66 Hüsamettin 4), Paixao 5 HAKEMLER: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır