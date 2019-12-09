Bakanlar kula’da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Bakan Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile esnaf ziyareti yaptı, ilçe belediye başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti. Memleketi Kula'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte esnaf ziyareti yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnafın kendilerine ikram ettiği yerel lezzetleri tanıttı. Kula Gençlik Efe Yaren Ekibi'nin yaren gösterileri eşliğinde yapılan esnaf ziyaretinde, Bakan Kasapoğlu, Leblebiciler çarşısından geçerken coğrafi işaretli Kula Leblebisi'ni Bakan Pekcan ve Bakan Turhan'a ikram etti, daha sonra leblebinin yapılış aşamaları ve lezzetini anlattı.

VALI DENIZ'DEN TEŞEKKÜR

Esnaf ziyaretinin ardından heyet, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen hemşehri buluşması programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, 3 bakanı Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vatan aşkıyla hizmet ettikleri Manisa'ya kabinedeki Manisalı bakanların büyük destekleriyle çeşitli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Vali Deniz, hizmetleri destekleyen bakanlara teşekkür etti. Hemşehri Buluşması'nda konuşan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 17 yıldır spor, ekonomi, sanayi, ticaret, sağlık, ulaştırma ve altyapı alanlarına devrim niteliğinde hizmetlerle tanıştığını söyledi. Vatan aşkıyla hizmet ettikleri Manisa'ya kabinedeki Manisalı bakanların büyük destekleriyle çeşitli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Vali Deniz, Manisa hizmetlerinde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bakanlara teşekkür etti. Bakan Mehmet Cahit Turhan ise Kula ve Demirci ilçelerinde devam eden projeleri incelemek üzere kente geldiklerini belirterek Şehzadeler şehri Manisa'nın ve kadim medeniyetlerin beşiği Kula'nın en güzel hizmetleri hak ettiğini dile getirdi. Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantıda Kula iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.