Deplasman için destek aranıyor

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve bu yıl ilk kez 3'üncü ligde oynamaya hak kazanan Yeşilyurtspor Kadın Futbol Takımı, maddi imkansızlıklar nedeniyle deplasmandaki maça gidemiyor. 500 bin nüfusa sahip Karabağlar ilçesinde 'kadınlar futbol oynayamaz' mantığını yıktıklarını söyleyen kulüp başkanı Davut Katar, 30'u lisanslı 50 kadın futbolcuyla başarıya koştuklarını dile getirdi. İlk hafta kaymakamlığın desteğiyle Antalya'da sahaya çıktıklarını anlatan kulüp başkanı Davut Katar, "Futbol federasyonunun kararına göre 3'üncü ligde oynayan takımlar yol ve konaklama masraflarını kendileri karşılamak zorunda. İlk deplasman maçımıza kaymakamlık desteğiyle gittik. Kendi evimizde iki maç yaptık. Bu hafta Afyon maçımız var. Henüz hiçbir destek alamadık. Kara kara nasıl gideceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

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Yeşilyurtspor'un ikinci aileleri olduğunu söyleyen genç sporcular, futbola devam etmek için seslerini duyurmak istiyor. 4 yıldır bu takımda top koşturduğunu anlatan 17 yaşındaki Rabia Öncü, "Burası ikinci ailemiz. Futbolu hobi olarak yapıyorum. Ama üniversitede beden eğitimi ya da antrenörlük düşünüyorum. Maçlara gitmek istiyoruz. Bu yüzden destek bekliyoruz" dedi. A takımı oyuncusu Deniz Demir (17) ise şunları söyledi: "Sahamız yok, destek istiyoruz. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Hocamız bize emek veriyor. Bunun karşılığını almak istiyoruz."