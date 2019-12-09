Göztepe yeni stada hazır

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, deplasmanda üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı.Ligde son olarak 9. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligdeki son 3 galibiyetini deplasmanda elde eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0, dün de MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Göztepe, İzmir'de konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Berkan Emir, Cameron Jerome, Titi, Andre Poko ve Lamine Gassama da ceza sınırında. Göztepe gurbette coştu.