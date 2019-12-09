Göztepe yeni stada hazır

MKE
Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, deplasmanda üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Sezona Tamer Tuna yönetiminde başladıktan sonra İlhan Palut'u göreve getiren sarı-kırmızılı ekip, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmedi ve 8 puan topladı.
Ligde son olarak 9. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligdeki son 3 galibiyetini deplasmanda elde eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0, dün de MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Göztepe, İzmir'de konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Berkan Emir, Cameron Jerome, Titi, Andre Poko ve Lamine Gassama da ceza sınırında. Göztepe gurbette coştu. Sarı-kırmızılılar, Trabzon ve Alyanya'dan sonra Ankaragücü'nü de deplasmanda yenip 3'te 3 yaptı.