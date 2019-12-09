Kaf Kaf’a nazar değdi

TFF 3.Lig 2.Grup 16.haftasında Karşıyaka deplasmanda Belediye Derincespor'a 4-2 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Karşıyaka 13.dakikada Hakan Kuş'un golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazanırken atışı Mehmet kurtardı. Derincespor ataklarını sıklaştırırken 29.dakikada Cihan Halil ile beraberliği sağladı: 1-1. 43'te Yeşil-Kırmızılılar Cenk Özbey'in golüyle mücadelede tekrar öne geçti: 1-2. Golden hemen sonra 45+2'de ev sahibi ekip Özkan Toprak'ın golüyle tekrar eşitliği sağladı. İlk yarı 2- 2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda Derincespor 54.dakikada Koray Baykara'nın golüyle 3-2 öne geçti. Melih İnan 89'da takımını iki farkla öne geçiren golü atarken karşılaşmayı Karşıyaka 4-2 kaybetti.
FİLEDE KIZLAR SET VERMEDİ
KADINLAR Voleybol 1.Ligi 9.haftasında Karşıyaka deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-16 kazanan Yeşil Kırmızılılar ikinci seti 25-18 aldı. Üçüncü seti de 25-21 üstün tamamlayan Karşıyaka karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.