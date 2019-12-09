Lebip Timor: Islıkların gölgesinde

BUGÜN NELER OLDU

11 maçlık yenilmezlik serisi ile Denizli'ye gelen Medipol Başakşehir karşısında , Yukatel Denizlispor'u zor bir maç bekliyordu. Nitekim daha 20. dakika geçilirken, tam 4 net pozisyonla oyunun mutlak hakimi idi Okan hocanın talebeleri. Birisini Oğuz çizgiden çıkarmış, bir direğinde de direğe takılmışlardı. EV sahibi olmasına rağmen, topu ve oyunu çok erken rakibine bırakan, rakip ceza alanına girmekte zorlanan Denizlispor için maç hiç de iyi başlamamıştı. İlk yarının son dakikalarında Sacko'nun vuruşu dışında Mert yere yatmadığı gibi, Denizlispor kaleci Stachowiak üst üste yaptığı kurtarışlarla 0-0'a tek başına direnirken,NITEKIM 50 ve 52. dakikalarda Visca ile yakaladığı çok net 2 pozisyonu harcayan Başakşehir 54. dakikada aradığı golü geç de olsa buluyor, ancak 60. dakikada Barrow, çapraz pozisyonda topu tavana asarak skoru eşitliyordu. Bulduğu ilk net pozisyonda golü de bulması bulunmaz bir şans idi ev sahibi takım için. Tabeladaki eşitlik gibi oyuna da denge gelmişti son yarım saate girilirken. Öyle ki, Başakşehir'in ilk yarıdaki hızını ve temposunu düşürmüşler, tribünleri de yanlarına alarak daha önde oynamaya başlamışlardı. 81.Son dakikalara girilirken, maçın temposu düşüyor, iki takım adına da kaybetme endişesi öne çıkıyordu.