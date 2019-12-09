Pınar KSK’dan yol kazası

BUGÜN NELER OLDU

deplasmanında hakemlerin kötü yönetimine de tepki gösteren Pınar Karşıyaka, 9 galibiyet elde ettiği 11 haftada 2'nci yenilgisini aldı. Devrenin kalan 4 maçından 3'ünü bu sezon ligde ve Avrupa'da bileğinin hiç bükülmediği evinde oynayacak Kaf-Kaf, ilk yarıyı zirvede bitirmeye çalışacak. Hafta içi FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında Hollanda'da Leiden deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ardından ligde Darüşşafaka'yı ağırlayacak.mağlubiyetine rağmen oyuncularını kutlayan antrenör Ufuk Sarıca, "Yepyeni bir takım olmamıza rağmen sezon başından beri müthiş maçlar oynayıp çok önemli galibiyetler alıyoruz. İlk defa bu kadar sayıyı potamızda gördük ama bir takımın 11 hafta sonunda savunmada hata yapmış olması gayet normal. Buna karşın özellikle kazanma hırsımız ve arzumuz, mücadelemizle birlikte hücumdaki oyunumuz beni mutlu etti" dedi.