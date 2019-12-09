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Satrançta güç doğacak

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Satrançta güç doğacak
TÜRKIYE'DE satranç alanında faaliyet gösteren derneklerin bir araya gelerek kurmuş olduğu Satranç Kulüpleri Federasyonu, İzmir Mövenpick Hotel'de genel kurul toplantısı gerçekleştirerek yönetim ve kurucu üyeleri ile buluştu. Satranç Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, "Birlikten güç doğar felsefesi ile yola çıktığımız bu oluşum ile Türkiye satrancının çok çok ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi. MHP İzmir Milletvekili Prof.Dr.Hasan Kalyoncu da, "Bizim kurduğumuz Federasyon aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu'na yardımcı olabilecek ve işlerini kolaylaştırabilecek niteliktedir" diye konuştu.
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Satrançta güç doğacak
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