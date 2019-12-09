Sobalar nostalji için tütüyor

BUGÜN NELER OLDU

doğal gaz kullanımının artmasıyla beraber eski günlerin özlemini duyan vatandaşlar, çareyi nostaljik fırınlı ve şömine tarzı sobalarda buldu. Konak ilçesi Basmane'de havaların soğumasıyla beraber fiyatları 200 TL ile 3 bin TL arasında değişen soba satışlarındaki yoğunluk yüzleri güldürdü. Vatandaşlar, sobaların ihtiyaçtan ziyade eski günlere özlem duydukları için almaya başladıklarını söyledi. Soba ve sac ürünleri satıcısı Mehmet Akif Özyağcı, 39 yıldır bu işi yaptığını, İzmir'de kışın geç gelmesiyle beraber soba satışlarına talebin azalacağını düşündüğünü ama geçen senelere göre soba satışlarının daha fazla olduğunu ifade etti.