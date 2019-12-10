58 hafız için icazet töreni

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim Kurumları'na bağlı kurslarda eğitimlerini tamamlayan 58 hafız için, Hisar Camisi'nde icazet töreni yapıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir hafız oğlu olarak kendisinin hafız olamadığını, ancak bir hafız babası olmayı istediğini belirtti, "İnşallah bir hafız babası olmayı Allah bana nasip eder. Ama bakarsınız Allah ömür verirse, kendimizin de hafız olma imkanı olur" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, Kuran-ı Kerim öğrenmenin önemine değindi. Ayyıldız, hafızları alınlarından öptü.