Açılın Göztepe geliyor

S
üper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek son 3 deplasman maçından galibiyetle dönen ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe'yi orta saha oyuncuları taşıdı. 14 haftada 16 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda orta saha ve kanatlarda görev yapan futbolcular 10 gole imza attı.
Göz-Göz'ün forvetleri ise sadece 1 kez gol sevinci yaşarken, defanstan da 5 gol katkısı geldi. Göztepe'de Ankaragücü maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Serdar Gürler toplamda 3 kez sevindi. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen tecrübeli oyuncu 1-1 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da ağları sarstı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI 3 EKSİK
Göztepe'de Serdar'la takımın en skorer ismi stoperde oynayan Alpaslan Öztürk oldu. Sarı-kırmızılılarda joker görevi gören 26 yaşındaki futbolcu, Konya, Kayseri ve Fenerbahçe maçlarında gol buldu. Cumartesi günü yine Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe'de Soner ve Alpaslan cezaları nedeniyle yok, sakat Poko da kafilede yer almayacak.
İLHAN PALUT TAM NOT ALDI
Deplasmanda alından 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle havaya giren İzmir ekibinin başına İlhan Palut getirildi.
Göstereceği performans merak konusu
olan Palut yönetimindeki Göztepe, iç sahada Yeni
Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor
deplasmanında da 3 puanı tek golle aldı.
Ardından iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayan
sarı-kırmızılılar, bu maçtan 2-2'lik beraberlikle
ayrıldı. Son olarak Ankaragücü deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı takım, bu maçta da kanat oyuncularıyla güldü.
Mücadeleyi Halil Akbunar
ve Serdar Gürler'in (2) golleriyle 3-1 kazanan Göztepe,
son 5 haftada 11 puan topladı.