Açılın Göztepe geliyor

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üper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek son 3 deplasman maçından galibiyetle dönen ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe'yi orta saha oyuncuları taşıdı.Göz-Göz'ün forvetleri ise sadece 1 kez gol sevinci yaşarken, defanstan da 5 gol katkısı geldi. Göztepe'de Ankaragücü maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Serdar Gürler toplamda 3 kez sevindi. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen tecrübeli oyuncu 1-1 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da ağları sarstı.Göztepe'de Serdar'la takımın en skorer ismi stoperde oynayan Alpaslan Öztürk oldu. Sarı-kırmızılılarda joker görevi gören 26 yaşındaki futbolcu, Konya, Kayseri ve Fenerbahçe maçlarında gol buldu. Cumartesi günü yine Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe'de Soner ve Alpaslan cezaları nedeniyle yok, sakat Poko da kafilede yer almayacak.Göstereceği performans merak konusuolan Palut yönetimindeki Göztepe, iç sahada YeniMalatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Alanyaspordeplasmanında da 3 puanı tek golle aldı.Ardından iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayansarı-kırmızılılar, bu maçtan 2-2'lik beraberlikleayrıldı.Mücadeleyi Halil Akbunarve Serdar Gürler'in (2) golleriyle 3-1 kazanan Göztepe,son 5 haftada 11 puan topladı.