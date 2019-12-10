Altay, bir siyah bir beyaz

BUGÜN NELER OLDU

ALTAY, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken Altay'ın galibiyet özlemi dinmedi. İzmir ekibi, play off potasıyla olan puan farkının açılmasına engel olamadı. Sezona Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan Altay, ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir performans sergilemişti.Bu maçın ardından deplasmanda Hatayspor'a 3-2, iç sahada Karagümrük'e 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 13. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada alınan 1-1'lik Eskişehirspor beraberliği, Altay'ın galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış ve takım hedefinden oldukça uzaklaşmıştı.Geçtiğimizhafta ortasında karşılıklı anlaşılarakKarafırtınalar dönemi sonaerdi. Bu arada hafta içinde ZiraatTürkiye Kupası 5. Tur mücadelesineçıkan Altay, Süper Lig'ingüçlü ediplerinden Trabzonspor'ukonuk etmiş iyi bir mücadele göstermesinekarşın sahadan 2-1'likmağlubiyetle ayrılmıştı.Altay'lailk maçına Osmanlıspordeplasmanında çıkan Tandoğanilk maçından galibiyet çıkaramadı.İlk 8 haftada 15 puan Altay,son 7 haftada sadece 2 puan toplayarak17 puana ulaştı.Siyah beyazlılar haftayı 12. sıradakapattı. Ligin 15. haftasındaAdana Demirspor'u konuk edecekolan İzmir ekibinde, Osmanlıspormaçında kırmızı kart görenHüsamettin Yener maçta formagiyemeyecek.