Altay, bir siyah bir beyaz

ALTAY, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken Altay'ın galibiyet özlemi dinmedi. İzmir ekibi, play off potasıyla olan puan farkının açılmasına engel olamadı. Sezona Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan Altay, ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak 9. haftada İzmir derbisinde Menemenspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra dikiş tutturamadı.
Bu maçın ardından deplasmanda Hatayspor'a 3-2, iç sahada Karagümrük'e 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 13. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada alınan 1-1'lik Eskişehirspor beraberliği, Altay'ın galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış ve takım hedefinden oldukça uzaklaşmıştı.
ALİ TANDOĞAN İLK MAÇINI KAZANAMADI
Üst üste 5 maç alınamayan galibiyetin faturası teknik direktör Sait Karafırtınalar'a kesildi.
Geçtiğimiz
hafta ortasında karşılıklı anlaşılarak
Karafırtınalar dönemi sona
erdi. Bu arada hafta içinde Ziraat
Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine
çıkan Altay, Süper Lig'in
güçlü ediplerinden Trabzonspor'u
konuk etmiş iyi bir mücadele göstermesine
karşın sahadan 2-1'lik
mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçın ardından hoca arayışlarına devam ettiren siyahbeyazlılar, Ali Tandoğan'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Altay'la
ilk maçına Osmanlıspor
deplasmanında çıkan Tandoğan
ilk maçından galibiyet çıkaramadı.
İlk 8 haftada 15 puan Altay,
son 7 haftada sadece 2 puan toplayarak
17 puana ulaştı.
Siyah beyazlılar haftayı 12. sırada
kapattı. Ligin 15. haftasında
Adana Demirspor'u konuk edecek
olan İzmir ekibinde, Osmanlıspor
maçında kırmızı kart gören
Hüsamettin Yener maçta forma
giyemeyecek.