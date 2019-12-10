Altınordu kâbustan uyandı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de evinde kendisi gibi ateş hattından çıkma mücadelesi veren Adanaspor'u ikinci yarıda Kemal'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Altınordu, uzun süre sonra düşme hattından kurtularak derin bir nefes aldı. Ligin 9. haftasında seyircisi önünde aldığı 4-0'lık Cesar Grup Ümraniyespor mağlubiyetiyle 17. sıraya düşen ve korkulu rüya görmeye başlayanİzmir temsilcisi, seyircisi önünde 2'de 2 yapıp kalesini gole kapattı. Çok kritik bir galibiyet aldıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu,dedi. Altınordu Bursa, Giresun (D) ve Menemenspor'la karşılaşacak.