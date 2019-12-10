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Altınordu kâbustan uyandı

Art arda gelen yenilgiler sonrası ekibi savrulduğu düşme hattından çıkarak nefes aldı...

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Altınordu kâbustan uyandı
TFF 1. Lig'de evinde kendisi gibi ateş hattından çıkma mücadelesi veren Adanaspor'u ikinci yarıda Kemal'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Altınordu, uzun süre sonra düşme hattından kurtularak derin bir nefes aldı. Ligin 9. haftasında seyircisi önünde aldığı 4-0'lık Cesar Grup Ümraniyespor mağlubiyetiyle 17. sıraya düşen ve korkulu rüya görmeye başlayan kırmızı-lacivertliler, 14. haftada konuk ettiği Adanaspor karşısında zafere uzanarak 6 hafta sonra adını son 3 takım arasından sildirdi.

İLK YARI HEDEFİ 22 PUAN
İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 2'de 2 yapıp kalesini gole kapattı. Çok kritik bir galibiyet aldıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Çok sayıda pozisyon yakaladık, atamayınca maç zaman zaman sıkıntıya girdi. Ancak bir dakika bile inancımızdan vazgeçmeden kazanmayı başardık. Kalan üç maçı da kazanıp devreyi 22 puanla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Altınordu Bursa, Giresun (D) ve Menemenspor'la karşılaşacak.
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Altınordu kâbustan uyandı
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