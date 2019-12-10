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riskine karşı müzikli terapi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Alzheimer riskine karşı müzikli terapi
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği İzmir Şubesi çatısı altında bir araya gelen müzikseverler koro çalışması yapıyor. Dernek üyesi, yaş ortalaması 60 olan 40 müziksever, haftada bir gün buluştukları Türk sanat müziği korosunda klasik eserleri, notasına, sözüne ve makamına uygun olarak seslendiriyor. Emekli olan müzikseverler, hayatlarının ikinci baharında çağın hastalığı alzheimer riskine karşı şarkı söylüyor. Müzik öğretmeni Gözde Beşli ile birlikte şarkılar söyleyip keyifli vakit geçiren koro üyeleri, ikinci baharın tadını müzikle çıkarıyor.
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Alzheimer riskine karşı müzikli terapi
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