Baba&Oğul karşı karşıya

BUGÜN NELER OLDU

ınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Darüşşafaka'da oğlu Efe Sarıca'yla karşılaşacak.Genç oyuncu, Darüşşafaka Tekfen'in 78- 59 kazandığı maçta 3 dakika 30 saniye süre alıp 2 ribaund, 1 top çalmayla oynadı. Gençler Ligi'nde 11 numaralı formayı terletenSüper Lig'de bu sezon 3 yıl sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca yönetiminde zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen ile 15 Aralık Pazar günü İzmir'de rakip olacak.Karşıyaka, bu mücadeleden önce çarşamba günü FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında Hollanda'da Leiden'e konuk olacak.